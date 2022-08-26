Гаага попросит ЕС временно освободить ее от соблюдения санкций в отношении РФ из-за газа

Власти нидерландской Гааги планируют попросить Евросоюз временно освободить их от соблюдения санкций в отношении России из-за сложностей с поисками поставщика газа вместо «Газпрома». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс к городскому совету.

«Мы попросим сделать исключение для нашего нынешнего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

После начала боевых действий в Украине Евросоюз ввел санкции, которые предписывают правительствам стран ЕС и другим государственным органам прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября 2022 года.



Власти Гааги взялись за поиски нового поставщика газа на замену «Газпрому», чтобы жители города смогли пережить холодный сезон. Город сообщил, что в июне и июле он провел тендер, но не смог привлечь ни одного потенциального поставщика.



Как отметила Саския Брюйнс, индивидуальные переговоры с поставщиками могут увенчаться успехом, но на это муниципалитету потребуется больше времени. Она выразила уверенности в том, что ЕС предоставит городу отсрочку, поскольку Гаага выполнила условие своевременного проведения тендера, хоть и не добилась желаемого результата. При этом она признала, что любые друге контракты обойдутся городу дороже, чем соглашение с «Газпромом». В ЕС эту информацию пока никак не прокомментировали.