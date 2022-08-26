Посольство РФ пожаловалось на выступления Pussy Riot в Швейцарии

Посольство России в Швейцарии опубликовало заявление по поводу публикаций в местных СМИ о «гастролях» феминисткой панк-группы Pussy Riot. Кроме того, диппредставительство направило на имя главного редактор издания «20 минут» письмо, в котором пожаловолось на «ретрансляцию абсолютно непотребных и гнусных выходок» арт-коллектива.

Посольство РФ в своем заявлении назвало «прискорбным» то, что швейцарские культурные учреждения «в угоду политической конъюнктуре» предоставили Pussy Riot площадки для проведения перфомансов. В дипведомстве добавили, что выступления группы представляют собой «эпатажные выходки за гранью всяких приличий, закона и морали».

«Как швейцарским журналистам, поспешившим осветить эти, с позволения сказать, выступления, так и местным властям, полагаем, известно о том, что одна из участниц «группы» сбежала из-под домашнего ареста в Москве в связи с наложенным судом ограничением свободы, а теперь разъезжает по Европе, где раздает интервью с огульной критикой российского руководства», -- говорится в заявлении. Речь идет об участнице группа Марии Алехиной, которая покинула Россию после того, как ей по «санитарному делу» заменили условий срок на реальный.

При этом в письме на имя главного редактора издания «20 минут» Гауденца Лозера говорится, что публикации о выступлениях Pussy Riot в Швейцарии являются «совершенно неприемлемыми».

«Полагаем, что задача СМИ заключается в информировании аудитории читателей, а не в стремлении поразить их воображение, смакуя подробности очередной одиозной акции группы отдельных маргиналов. Примечательно, что эта группа изначально никогда ранее не интересовавшаяся украинской тематикой, в последнее время резко полюбила киевский режим», — отмечается в обращении.

В письме к Лозера посольство РФ в очередной раз отметило, что действия Pussy Riot якобы являются уголовно наказуемыми. В ведомстве заявили о неприемлемости «распространения оскорблений и клеветы, тем более в адрес главы иностранного государства».

Как отмечает «Настоящее время»*, Уголовный кодекс Швейцарии действительно содержит такую статью в разделе «Правонарушения, наносящие ущерб международным отношениям». Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы за оскорбление главы иностранного государства или делегатов. Однако закон распространяется лишь на членов проходящей в Швейцарии дипломатической конференции или сотрудников международной организации, находящейся на территории Швейцарии.

*«Настоящее время» Минюст РФ считает «иностранным агентом»