Лукашенко заявил о готовности истребителей Су нести ядерный заряд

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Минский механический завод имени С.И. Вавилова вновь стал угрожать соседям применением ядерного оружия. Он заявил, что специалисты переоборудовали белорусские истребители под несение ядерных боеголовок.

«Они [США] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Пусть думают. Я их предупредил», — приводит БелТА его слова.

Изначально в сообщении агентства БелТА утверждалось, что Лукашенко говорил о модернизации истребителей Су-24, однако эти самолеты были выведены из состава белорусских вооруженных сил еще в 2012 году, обратило внимание «Вот так». В настоящее время ВВС Беларуси владеют истребителями Су-25 и Су-30СМ, сообщает «Евразия Эксперт».

Как передает «Sputnik Беларусь», Минский механический завод имени С.И. Вавилова, который посетил Лукашенко, выполняет задачу по импортозамещению комплектующих для белорусских и российских предприятий. В частности, завод производит высокоточные прицелы и лазеры.

Беларусь отказалась от ядерных вооружений еще в 1992 году. Именно тогда председатель Верховного Совета БССР Станислав Шушкевич подписал договор о ядерном разоружении страны. К 1994 году Минск получил от Москвы, Лондона и Вашингтона гарантии безопасности, а в 1996 году, после отправки в Россию последнего эшелона с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-12М «Тополь», страны потеряла статус ядерной державы. Лукашенко называл вывод ядерного оружия из Беларуси «жесточайшей ошибкой», отметив при этом, что в стране остался обогащенный уран.

В октябре 2021 года НАТО обсуждало вопрос о размещении ядерного вооружения «к востоку от немецких границ» — в Польше. Лукашенко тогда заявил, что если боеголовки Североатлантического Альянса появятся на границе с Беларусью, то он попросит своего российского коллегу Владимира Путина вернуть ядерные снаряды в Беларусь.

Такая риторика продолжилась и в 2022 году. За неделю до начала боевых в Украине, 17 февраля, Лукашенко вновь затронул эту тему, заявив, что попросит Путина вернуть в Беларусь оружие в случае угроз со стороны стран Запада.

Стороны обсудили этот вопрос 25 июня. Тогда Лукашенко попросил у Путина переоборудовать истребители Су-35, чтобы они могли нести ядерный запас. Российский лидер на предложение своего белорусского коллеги согласился и заявил, что РФ передаст своему соседу комплексы «Искандер-М», которые также можно зарядить ядерными боеголовками.

