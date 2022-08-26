Поддержку Украины в адвокатской палате Москвы приравняли к нарушению этики

«Адвокатская улица» сообщила, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Московской области нашла в действиях уехавшего в Украину адвоката Алексея Барановского нарушение кодекса профессиональной этики. По версии Минюста, адвокат «поддерживал националистические силы киевского режима» и распространил «фейки» о российской армии.

Минюст требовал лишить Барановского статуса адвоката. Он якобы поддерживает идеи, «противоречащие базовым для адвокатуры и адвоката принципам», написали в представлении Минюста.

Адвокат Барановского Дмитрий Захватов рассказал, что не согласен с решением комиссии: ЕСПЧ считает недопустимым вмешательство в право высказывать своё мнение. Кроме того, согласно концепции ООН, юристы могут выражать мнение и вести дискуссию.

«Адвокат Барановский высказывался на тему «спецоперации» в Украине. Его высказывания затрагивали права человека — поскольку в результате военной агрессии гибнут люди», — сказал Захватов.

Решение комиссии, по мнению Барановского, показывает «реальное положение адвокатуры в путинской России». Решение о наказании адвоката примут позже: заседание Совета адвокатской палаты еще не назначили. Барановский планирует обжаловать решение, чтобы «максимально осложнить им репрессию вплоть до обращения в ЕСПЧ и комитеты ООН».