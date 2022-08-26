В Москве при тестировании электронного голосования избиратель смог проголосовать дважды

ИА «Закон» сообщило, что избиратель смог дважды проголосовать при тестировании ДЭГ — дистанционного электронного голосования. В качестве подтверждения он прислал фото бюллетеня, скрин экрана компьютера.

Артем Костырко из ДИТ Москвы рассказал, что все работает в штатном режиме. А факт двойного голосования он опроверг, так как скриншоты, по его мнению, не позволяют определить проголосовавшего никаким способом.

Ранее в агентстве сообщали, что электронные списки избирателей не работают. Среди новаций, помимо электронных книг, был скан паспорта избирателя. Но независимые члены комиссии и наблюдатели сообщили, что база не работает, связи нет. Председателям приходится вручную вбивать данные избирателей.

О том, что ничего не работает, сообщил сегодня и Леонид Волков*. Ему об этом рассказал один из членов избирательной комиссии. Волков* также рассказал, что ЦИК выдал ноутбуки с замазанной украинской раскладкой клавиатуры.





*Леонида Волкова власти России считают «иностранным агентом».