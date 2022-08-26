У защитников Шиеса проходят обыски

В Архангельской области в поселке Урдома сотрудники ОМОНа пришли к активистам, защитникам Шиеса Марине Дзюбе и ее мужу Валерию. SOTA также сообщила, что полиция пришла и к старшему сыну Валерия Василию.

Об обысках сообщили в сообществе «ОбъединивШИЕСя». Обстоятельства обысков пока неизвестны.

В Шиесе собирались строить мусорные полигон. Активисты начали протестовать, несколько месяцев они жили буквально на месте будущего строительства в палатках. С территории стройки протестующих постоянно выгоняли, жестко задерживали и избивали.

В 2019 году технику вывели с места будущего полигона, а строительство приостановили. Теперь должны пройти общественные слушания и экспертизы, и тогда, возможно, стройку возобновят. Но ни тех, ни других мероприятий пока не провели, пишет ОВД-Инфо*. У инвестора при этом не было разрешений на строительство.

Против Валерия Дзюбы и Всеслава Григорьянца, также активиста Шиеса, в 2019 году возбудили уголовное дело о нападении на экскаваторщика. В 2020 году суд оправдал их, но в 2021 году Архангельский областной суд оставил в силе компенсацию в 250 тыс. рублей из-за незаконного уголовного преследования.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».