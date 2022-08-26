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#Новости

В московском избиркоме нашли ноутбуки с замазанной украинской раскладкой

26.08.2022

Об этом сообщил Леонид Волков*

Леонид Волков* опубликовал фотографии из избирательной комиссии в Москве. Там используются ноутбуки с замазанной украинской раскладкой клавиатуры. 

В Москве сегодня идет тестирование «электронных книг избирателей». По мнению Волкова*, это должно облегчить фальсификации на выборах. 

«Правда, пока ничё не работает. Толпа согнанных бюджетников уже ропщет, пока ДИТовцы пытаются починить своё изобретение… И вот сижу я за казенным ноутбуком, скучаю, и вдруг замечаю — на клавиатуре что-то лаком закрашено. Приглядываюсь, и что я там вижу? Где они эти ноутбуки взяли? Там же, где стиральные машины?» — рассказал политику один из членов комиссии. 

На ноутбуках от ЦИКа видно, что украинская раскладка замазана. 



*Леонида Волкова Минюст России считает «иностранным агентом».

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