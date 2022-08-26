В московском избиркоме нашли ноутбуки с замазанной украинской раскладкой

Леонид Волков* опубликовал фотографии из избирательной комиссии в Москве. Там используются ноутбуки с замазанной украинской раскладкой клавиатуры.

В Москве сегодня идет тестирование «электронных книг избирателей». По мнению Волкова*, это должно облегчить фальсификации на выборах.

«Правда, пока ничё не работает. Толпа согнанных бюджетников уже ропщет, пока ДИТовцы пытаются починить своё изобретение… И вот сижу я за казенным ноутбуком, скучаю, и вдруг замечаю — на клавиатуре что-то лаком закрашено. Приглядываюсь, и что я там вижу? Где они эти ноутбуки взяли? Там же, где стиральные машины?» — рассказал политику один из членов комиссии.

На ноутбуках от ЦИКа видно, что украинская раскладка замазана.







*Леонида Волкова Минюст России считает «иностранным агентом».