Gulagu.net: 114 осужденных из тульской ИК отправят в Украину

Правозащитники Gulagu.net получили на горячую линию сообщение из ИК-1 в Тульской области. По данным источника, в колонию приезжал Евгений Пригожин. В ряды ЧВК «Вагнер» отправили 114 человек.

Перед отправкой в Украину они будут проходить боевую подготовку. Списки заключенных, которые будут участвовать в боях, есть в распоряжении Gulagu.net.

«Штрафбат в 2022 году? Что ещё Путин придумает завтра? И как себя чувствуют сейчас все прокуроры и сотрудники ФСИН/ФСБ, принимающие участие в этом дерьме?» — задаются вопросом правозащитники.

О том, что вербовка в Украину ведется среди заключенных, сообщается не первый месяц. Им обещают помилование, выплаты за ранение и смерть, высокую зарплату. Среди заключенных, которые отправились на фронт, уже есть потери.