Донос на Евгения Ройзмана написали в правозащитном центре общества «Царьград»

Донос на Евгения Ройзмана написали в «Царьграде». Об этом рассказал сам Константин Малофеев. По его словам, так Россия «очищается». В ЕС же призвали прекратить преследование политика.

«Правоохранительные органы наконец занялись русофобами, подлинными врагами русской государственности. Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества «Царьград» по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает своё дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию», — прокомментировал задержание Ройзмана в VK Константин Малофеев.

Политика задержали на 48 часов 24 августа, а на следующий день ему избрали меру пресечения. Сначала планировалось, что Ройзмана этапируют в Москву — дело о «дискредитации армии» возбудили именно там. Но его оставили в Екатеринбурге. Оппозиционера вчера отпустили в зале суда — суд назначил ему запрет определенных действий. Политик не сможет пользоваться интернетом и связью, но ходатайство следствия — разрешить политику одну минуту в день выходить из дома — суд не удовлетворил. Поводом для уголовного дела стало выражение «вторжение в Украину» и «война в Украине»: так Ройзман описывал бои в своих эфирах на ютуб.

В ЕС призвали отпустить политика и прекратить его преследование.

«ЕС сожалеет о решении российского суда изолировать Евгения Ройзмана за то, что он осмелился назвать агрессивную войну России против Украины ее настоящим именем. Мы призываем российские власти незамедлительно снять с него обвинения», — сообщил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.