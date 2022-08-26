Партии заложили расходы на поддержку «спецоперации» и гуманитарную помощь Донбассу

«Коммерсант» выяснил, что большинство российских партий увеличили расходы на агитацию и проведение публичных мероприятий. Но расходы связаны на только с выборами. Среди мероприятий включена «информационная поддержка «спецоперации» и гуманитарная помощь Донбассу.

Сведения о поступлении и расходовании партийных средств за второй квартал 2022 года опубликовал ЦИК. Всего российский партии привлекли 2,5 млрд рублей. В первом полугодии бюджеты составили в совокупности 7,8 млрд рублей. Тогда партии получили госфинансирование по итогам парламентских выборов.

Несмотря на серьезное снижение доходов, расходы по некоторым статьям увеличились. Так, выросли траты на публичные мероприятия, агитацию и пропаганду. Например, у «Единой России» расходы выросли в 9 раз на публичные мероприятия (до 730 млн рублей). На пропагандистскую деятельность — почти в 1,5 раза (до 242 млн рублей), а на международную деятельность ЕР потратит в четыре раза больше (до 2,2 млн рублей).

У КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России» расходы по этим статьям тоже выросли. ЛДПР же, напротив уменьшила расходы на пропаганду с 31,2 млн рублей до 19 млн рублей.

Рост расходов связан с избирательной кампанией. Но это только отчасти. Значительные ресурсы, как подтвердили источники «Коммерсанта», уходит на гуманитарные миссии на Донбасс. В ЛДПР объяснили увеличение расходов на Донбасс необходимостью «достижения мира на Донбассе».