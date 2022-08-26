«Досье»*: глава Росгвардии тратил сотни тысяч евро на отдых на Сейшелах

«Досье»* рассказало об отдыхе главы Росгвардии Виктора Золотова, его сына Романа и еще двух генералов. Вместе они регулярно летали на Сейшелы. Оплачивал поездки владелец комбината «Дружба народов» Борис Ванинский. По данным соратников Навального**, именно этот комбинат поставлял продукты в Росгвардию по завышенным в 2-3 раза ценам.

«Дружба народов» стала монополистом в поставках Росгвардии 2 декабря 2017 года. Соответствующее постановление подписало правительство России. Уже на следующий день Золотов и Ванинский отправились на отдых. Журналисты подтвердили три такие поездки в декабре 2017, 2018 и 2019 годах.

Информацию помогли собрать и подтвердить фотографии девушек в соцсетях. Три спутницы, которые постоянно сопровождали Золотова и других «туристов», публиковали фото с одного и того же пляжа при пятизвездочном отеле Four Seasons Resort Seychelles. Проживание в этом отеле могло обойтись в 120 тыс. евро.

Перелеты «тургруппа» совершала на бизнес-джете. Это стоило еще около 160-170 тыс. евро. В декларации Золотов в тот период указывал доход в 6,7-6,9 млн рублей в год.

*«Досье» власти России считают «нежелательной организацией».

**Алексея Навального власти России внесли в реестр лиц, причастных к терроризму и «экстремистской деятельности».