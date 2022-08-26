РКН в марте обработал почти в четыре раза больше обращений

Роскомнадзор подвел итоги по работе с обращениями граждан за первое полугодие 2022 года. Число обращений выросло на 25,5%, а в марте — увеличилось в четыре раза.

Всего РКН рассмотрел 144 835 обращений. Большинство из них поступили в марте. Тогда, пишут в ведомстве, было 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Граждане просили РКН удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой.

Большая часть вопросов в первом полугодии касалась размещения в интернете «противоправной» информации, в том числе «фейков» о «спецоперации». По теме запрещенных материалов обращений было 63 592, что почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2021 года.