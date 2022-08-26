«Медуза»* и «Настоящее время»**: сын Медведева занимается виноградниками отца

«Медуза»* и «Настоящее время»** рассказали историю сына Дмитрия Медведева Ильи. Он работал сначала в VK, Mail.ru, но в последние годы помогает отцу с виноградниками возле Анапы. По словам журналистов, Медведев-младший в некотором смысле повторил путь своего отца, из мечтателя-инноватора превратившись в единоросса с коттеджем на Рублевке.

Илье Медведеву 27 лет. Образ жизни он вел довольно скромный: в паре интервью рассказал, что мечтал о собственном бизнесе. Однокурсники говорят, что в МГИМО он не пользовался связями отца, но если его приглашали куда-то, то об этом нужно было договариваться заранее: охранники проверяли кафе и рестораны перед посещением Ильи Медведева. Охрана также сопровождала его на занятия.

При этом сам Илья не кичился родителями, не сорил деньгами. Занятия не пропускал и хорошо учился. Однокурсница описала его как «типичного московского интеллигента».

С 2016 года он пошел работать в компанию близкого к Медведеву олигарха Алишера Усманова. Сначала его зарплата была около 100 тыс. рублей, а потом – 226 тыс. рублей. Но коллеги Ильи не смогли назвать его должность. Тогда же Медведев-младший мечтал о бизнесе, связанном с технологиями.

Теперь же Илья Медведев помогает Дмитрию Медведеву развивать винодельню «Скалистый берег» возле Анапы. Там же устроена и его девушка, которую в студенческие годы Илья Медведев увел у лучшего друга.

Живет сын экс-президента России в поселке «Сосны-15», где близкая компания «Техинпром» приобрела четыре коттеджа площадью 13 тысяч квадратных метров. На эту компанию, считают журналисты, записана вся недвижимость Дмитрия Медведева.

В «Единую Россию» Медведев-младший вступил летом 2022 года. Источники рассказали, что тогда семье нужно было показать, что Илья и его отец «верно служат Родине». Тогда же были слухи, что у Ильи Медведева аннулировали американскую визу. При этом в партии до сих пор не знают, чем занимается в «ЕР» Медведев-младший.

*«Медузу» и **«Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами».