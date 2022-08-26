Reuters: США обнаружили 21 фильтрационный лагерь на занятых Россией территориях Украины

Reuters рассказал о том, что США обнаружили на занятых российскими войсками территориях Украины 21 фильтрационный лагерь. Их используют для задержания, допросов и обработки военнопленных и гражданских.

Информацию о фильтрационных лагерях опубликовали исследователи Йельского университета при поддержке Госдепартамента США. В отчете есть спутниковые снимки, которые позволяют идентифицировать некоторые места, объекты, где расположены «фильтрации»: это школы, рынки и тюрьмы. Возле одного такого лагеря можно увидеть могилы, которые свидетельствуют о массовых захоронениях. Эта информация стала частью исследования, которое фиксирует возможные военные преступления России в Украине.

По словам Натаниела Раймонда, исполнительного директора лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, Россия и силы ЛДНР создали «систему фильтрации» в Украине. В ней сортируют людей на занятых районах: это свидетельствует о «чрезвычайной ситуации с правами человека».

Раймонд считает, что в таких местах бывают злоупотреблением. В качестве одного из примеров он рассказал о колонии в Еленовке, где погибли 53 военнопленных. По версии Минобороны России, колонию атаковали ВСУ. Но по данным журналистов, в колонии был бунт, который и мог привести к крайним злоупотреблениям.

Помимо обнаруженных лагерей, как минимум еще семь мест могут быть частью системы «фильтрации». Аналитики планируют проверить их позже.

«Президент Путин и его правительство не смогут безнаказанно заниматься этими постоянными злоупотреблениями. Ответственность обязательна, и Соединенные Штаты и наши партнеры не будут молчать», — говорится в заявлении Госдепартамента.