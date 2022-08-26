Bloomberg: вместо визового запрета ЕС может усложнить получение шенгена для россиян

Bloomberg сообщил о планах ЕС по визовым ограничениям для граждан России. Вместо полного запрета предлагается увеличить сроки выдачи виз и размер консульского сбора.

Такое предложение рассмотрят в Праге на следующей неделе, 31 августа, на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Сейчас для россиян и белорусов действует упрощенная система получения виз. Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предлагает отменить этот порядок: консульский сбор может составить 70 евро, вместо 35 как сейчас.

Предлагается увеличить и сроки выдачи документов за счет усложнения бюрократической процедуры. Такое решение может стать компромиссом: некоторые страны предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз. Против визовых запретов для россиян высказались Германия, Греция, Кипр и Португалия. Невозможным полный запрет назвали и в Еврокомиссии.