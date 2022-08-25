183 день боев: главное

- «Энергоатом» сообщил о полном отключении Запорожской АЭС от энергосети впервые в истории, пишет DW*. Отключения начались в четверг из-за пожаров на золоотвалах станции.
Пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что пожар спровоцировал удар украинских войск. Минобороны России также сообщило о семи ударах ВСУ по ЗАЭС за сутки. РИА Новости уточнило, что отключение произошло из-за сработавшей автоматики, сейчас работает один блок.
Сегодня в Госдуме состоялось заседание по обстановке на ЗАЭС. Депутаты «решительно осудили» обстрелы станции, поскольку это грозит масштабной катастрофой в центре Европы. Преступлениям киевского режима способствуют и действия Запада, добавили в парламенте.
«Последствия безрассудных действий Киева, отдающего приказы об обстрелах ЗАЭС, могут стать поистине ужасающими», — сообщили в Госдуме.
Депутаты также отметили, что «украинские диверсанты» подрывают линии электропередач, ведущие к Курской АЭС.
В своем заявлении они потребовали прекратить поставку вооружений в Украину, организовать миссию МАГАТЭ на станцию и остановить огонь.
Украинские власти сообщили, что из-за отключения ЗАЭС в некоторых районах, занятых российскими военными, отключена электроэнергия. Об этом сообщали в Херсонской ВГА, но причины аварий не уточнили.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачалет призвала Россию немедленно вывести войска и вооружения с территории Запорожской АЭС.
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Минобороны России признало удар по Чаплино. Но, по версии ведомства, удар нанесли по военному эшелону — «уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе».
Украинская сторона сообщает, что в результате атаки погибли 25 мирных жителей, среди которых двое детей 11 и 6 лет. Пострадал еще 31 человек. В «военном эшелоне» сгорели несколько пассажирских вагонов.
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Под Мелитополем в поселке Приазовское взорвали штаб для подготовки к референдуму. Происшествие было около 1:30 25 августа, пишет РБК Украина. В этом же здании выдавали российские паспорта.
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В Херсонской области города «уверенно принимают декларацию «Русский Херсон». Об этом сообщили в канале ВГА Херсонской области.
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С заключенных в ИК №4 в Мордовии взяли по 500 рублей «в пользу ДНР». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова. Арестантов заставили написать заявление, чтобы деньги администрация ИК сняла с их счета.
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Журналисты «Медиазоны»** и ВВС вместе с волонтерами продолжают собирать информацию о погибших в Украине российских военных. На 25 августа официально известно о 5801 погибшем — это больше чем во время первой чеченской войны. Тогда сообщалось, что российские потери составили около 5000 военных. После второй чеченской кампании власти сообщали о 6000 погибших.
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В Госдепартаменте США осудили возможные суды в Мариуполе над военнопленными.
«Запланированные показательные процессы незаконны и являются издевательством над правосудием, и мы решительно осуждаем их. Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине после февральского вторжения», — цитирует ВВС заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
Прайс напомнил, что все военнопленные должны иметь защиту в соответствии с Женевской конвенцией. Россию призвали соблюдать международное право.
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Санкт-Петербург установит в Мариуполе памятник с подсветкой Александру Невскому. Как сообщили в пресс-службе Смольного, такие нововведения включили в программу восстановления города. Помимо этого, в городе будут проектировать и строить академический русский драмтеатр на Театральной площади, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.
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Разведка Британии пишет об обстановке на Запорожской АЭС. Российская армия захватила станцию в марте. 21 августа 2022 года снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от реактора номер пять. Русские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками. Россия, заключают в спецслужбе, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях. Основными рисками для эксплуатации реакторов остаются нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение его резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.
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Институт изучения войны (ISW) оценивает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о «намеренном замедлении темпов спецоперации». По мнению аналитиков, подобные высказывания подтверждают оценку ISW о том, что максималистские стратегические цели России в Украине не изменились.
Возможно, заявление Шойгу — попытка Минобороны России объяснить и оправдать незначительность успехов, достигнутых российскими войсками в Украине за последние шесть недель. С 16 июля, после оперативной паузы, российские войска захватили около 450,84 кв. км новой территории, что примерно равно площади Андорры. При этом они потеряли около 45 000 кв. км территории с 21 марта, что больше, чем Дания. Скорее всего, Шойгу пытался объяснить эти недостатки.
*DW и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».