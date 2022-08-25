183 день боев: главное

«Энергоатом» сообщил о полном отключении Запорожской АЭС от энергосети впервые в истории, пишет DW*. Отключения начались в четверг из-за пожаров на золоотвалах станции.

Пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что пожар спровоцировал удар украинских войск. Минобороны России также сообщило о семи ударах ВСУ по ЗАЭС за сутки. РИА Новости уточнило, что отключение произошло из-за сработавшей автоматики, сейчас работает один блок.

Сегодня в Госдуме состоялось заседание по обстановке на ЗАЭС. Депутаты «решительно осудили» обстрелы станции, поскольку это грозит масштабной катастрофой в центре Европы. Преступлениям киевского режима способствуют и действия Запада, добавили в парламенте.

«Последствия безрассудных действий Киева, отдающего приказы об обстрелах ЗАЭС, могут стать поистине ужасающими», — сообщили в Госдуме.

Депутаты также отметили, что «украинские диверсанты» подрывают линии электропередач, ведущие к Курской АЭС.

В своем заявлении они потребовали прекратить поставку вооружений в Украину, организовать миссию МАГАТЭ на станцию и остановить огонь.

Украинские власти сообщили, что из-за отключения ЗАЭС в некоторых районах, занятых российскими военными, отключена электроэнергия. Об этом сообщали в Херсонской ВГА, но причины аварий не уточнили.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачалет призвала Россию немедленно вывести войска и вооружения с территории Запорожской АЭС.

Минобороны России признало удар по Чаплино. Но, по версии ведомства, удар нанесли по военному эшелону — «уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе».

Украинская сторона сообщает, что в результате атаки погибли 25 мирных жителей, среди которых двое детей 11 и 6 лет. Пострадал еще 31 человек. В «военном эшелоне» сгорели несколько пассажирских вагонов.

Под Мелитополем в поселке Приазовское взорвали штаб для подготовки к референдуму. Происшествие было около 1:30 25 августа, пишет РБК Украина. В этом же здании выдавали российские паспорта.

В Херсонской области города «уверенно принимают декларацию «Русский Херсон». Об этом сообщили в канале ВГА Херсонской области.

С заключенных в ИК №4 в Мордовии взяли по 500 рублей «в пользу ДНР». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова. Арестантов заставили написать заявление, чтобы деньги администрация ИК сняла с их счета.

Журналисты «Медиазоны»** и ВВС вместе с волонтерами продолжают собирать информацию о погибших в Украине российских военных. На 25 августа официально известно о 5801 погибшем — это больше чем во время первой чеченской войны. Тогда сообщалось, что российские потери составили около 5000 военных. После второй чеченской кампании власти сообщали о 6000 погибших.

В Госдепартаменте США осудили возможные суды в Мариуполе над военнопленными.

«Запланированные показательные процессы незаконны и являются издевательством над правосудием, и мы решительно осуждаем их. Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине после февральского вторжения», — цитирует ВВС заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Прайс напомнил, что все военнопленные должны иметь защиту в соответствии с Женевской конвенцией. Россию призвали соблюдать международное право.

Санкт-Петербург установит в Мариуполе памятник с подсветкой Александру Невскому. Как сообщили в пресс-службе Смольного, такие нововведения включили в программу восстановления города. Помимо этого, в городе будут проектировать и строить академический русский драмтеатр на Театральной площади, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.

Разведка Британии пишет об обстановке на Запорожской АЭС. Российская армия захватила станцию в марте. 21 августа 2022 года снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от реактора номер пять. Русские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками. Россия, заключают в спецслужбе, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях. Основными рисками для эксплуатации реакторов остаются нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение его резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.

Институт изучения войны (ISW) оценивает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о «намеренном замедлении темпов спецоперации». По мнению аналитиков, подобные высказывания подтверждают оценку ISW о том, что максималистские стратегические цели России в Украине не изменились.

Возможно, заявление Шойгу — попытка Минобороны России объяснить и оправдать незначительность успехов, достигнутых российскими войсками в Украине за последние шесть недель. С 16 июля, после оперативной паузы, российские войска захватили около 450,84 кв. км новой территории, что примерно равно площади Андорры. При этом они потеряли около 45 000 кв. км территории с 21 марта, что больше, чем Дания. Скорее всего, Шойгу пытался объяснить эти недостатки.

*DW и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».