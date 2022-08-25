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#Новости

Студент в Белгороде провел акцию в поддержку Украины

25.08.2022

Он вышел с желто-синими цветами, знаком мира на одежде и словами «Полгода *****»

В Белгороде студент и активист Виталий Палухин вышел на акцию на полгода боев в Украине, сообщили «7*7».

На одежде он написал «Полгода *****», нарисовал знак мира. В руках у него были желто-синие цветы. В своем Telegram-канале он призвал к любви «вместо взрыва ракет и боли». 

«Полгода ужаса. И когда это закончится?» — спрашивает студент. 

Это не первая акция Палухина. Он поддерживал политзаключенного Владимира Кара-Мурзу*, боролся с городскими проблемами. Его родителей вызывали на беседы в вуз.


*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».




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