Close

#Новости

Активисты взяли на себя ответственность за диверсию на железной дороге в Курской области

25.08.2022

Движение транспорта не остановили, но скорость поезда снизили

В Курской области сообщили о подорванном участке железной дороги на перегоне «Клюква-Курск». Ответственность взяли на себя активисты жд-сопротивления. 

«А дела-то все чудесатее и чудесатее. На подорванном участке в Курской области движение транспорта не остановили — все-таки не тот уровень повреждений. Но скорость пришлось снизить. А мы же помним, как это работает? Снижение скорости на одном участке — нарушение общего плана перевозок — сбои в поставках войны. Множество маленьких диверсий имеют огромную силу», — сообщили  диверсанты. 

Происшествие заметили сегодня утром. Работник железной дороги заметил воронку и сколы на одном из рельсов. По предварительной информации, полотно пытались подорвать самодельным взрывным устройством, пишет Baza.



Фото: Baza



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.