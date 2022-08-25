Активисты взяли на себя ответственность за диверсию на железной дороге в Курской области

В Курской области сообщили о подорванном участке железной дороги на перегоне «Клюква-Курск». Ответственность взяли на себя активисты жд-сопротивления.

«А дела-то все чудесатее и чудесатее. На подорванном участке в Курской области движение транспорта не остановили — все-таки не тот уровень повреждений. Но скорость пришлось снизить. А мы же помним, как это работает? Снижение скорости на одном участке — нарушение общего плана перевозок — сбои в поставках войны. Множество маленьких диверсий имеют огромную силу», — сообщили диверсанты.

Происшествие заметили сегодня утром. Работник железной дороги заметил воронку и сколы на одном из рельсов. По предварительной информации, полотно пытались подорвать самодельным взрывным устройством, пишет Baza.

Фото: Baza