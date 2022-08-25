Дочь Путина сопровождали в Германии несколько охранников службы безопасности президента

«Важные истории»* совместно с Der Spiegel продолжают рассказывать о жизни дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой. Теперь стали известны подробности о ее поездках в Мюнхен: с ней постоянно были охранники из Службы безопасности президента (СБП) России.

Спецслужбы сопровождали ее в десятке поездок с 2016 по 2020 год. В каждой поездке было от 7 до 10 охранников.

Журналисты уже рассказывали об отношениях Екатерины Тихоновой с российским танцовщиком Игорем Зеленским, который живет в Мюнхене. Охрана поселилась рядом с гостиницей при театре, в котором работал близкий друг дочери Путина.

Исследователи отмечают, что семья Путина давно пользуется своим положением в бизнесе и политике, а также в личной жизни. Сейчас стало известно о том, что спецслужбы организовывали Тихоновой свидания с Зеленским, поездки в СПА-отель и путешествия на альпийские курорты.

Раскрыть информацию удалось благодаря архиву документов из электронной почты Алексея Скрипчака — сотрудника СБП, закрепленного за Екатериной Тихоновой.

Сопровождение было закреплено за дочерью Путина не только в Германии, но и других странах. Только за пять лет Скрипчак бронировал номера для Тихоновой, ее гостей и охранников гостиницы около 100 раз. Из этих поездок только треть пришлась на Россию.

Но одновременные и частые поездки такого количества россиян с дипломатическими паспортами вызвали вопросы у немецких спецслужб. И они начали следить за ними и Тихоновой.

«В развитых странах мира путешествие родственников руководителей государства в СПА, на шопинг или на свидание в сопровождении стольких охранников немыслимо. Даже в США, где членам президентской семьи охрана положена по закону, СМИ и общество постоянно критикуют их за необязательные поездки по миру, которые бьют по карману налогоплательщиков», — пишу журналисты. В США, считают эксперты по коррупции Transparency International, чиновнику с такими расходами на родственников пришлось бы уйти в отставку.

В России семья президента может иметь охрану от государства, но только если проживает с главой государства или ездит с ним. Только одна из поездок Тихоновой обошлась почти в 2 млн рублей, а их были десятки в год. Из архива Скрипчака не ясно, кто оплачивал поездки сотрудников СБП, но очевидно это делалось из бюджета.

*«Важные истории» власти России считают «нежелательной организацией».