Журналисты подтвердили гибель 5801 российского военнослужащего в Украине

Журналисты «Медиазоны»* и ВВС вместе с волонтерами продолжают собирать информацию о погибших в Украине российских военных. На 25 августа официально известно о 5801 погибшем — это больше чем во время первой чеченской войны. Тогда сообщалось, что российские потери составили около 5000 военных. После второй чеченской кампании власти сообщали о 6000 погибших.

Журналисты отмечают, что эти данные не отражают точные данные о погибших. Минобороны России последний раз сообщало о потерях 25 марта — тогда, по официальным данным, на фронте погиб 1351 человек.

Больше всего солдат и офицеров российская армия потеряла весной — за это время удалось найти около 4000 сообщений о погибших. Летом официально сообщалось о 1850 погибших.

Среди смертей за июль — как минимум пять высших офицеров 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда. По данным «Медиазоны»*, они погибли при атаке на штаб российских войск в Новой Каховке. Известно также о смерти подполковника Дмитрия Голосенко, замкомандира 1-го танкового полка из Подмосковья. Он погиб еще 25 февраля.

Среди заключенных, отправленных в Украину, также есть погибшие. Об одном из них рассказал режиссер Никита Михалков, о втором — бизнесмен Евгений Пригожин, который, по информации правозащитников, вербует заключенных в колониях.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».