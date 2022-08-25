Евгению Ройзману назначили запрет определенных действий

UPD:

Корреспондент Вот так из зала суда уточнил, что с ходатайством следствия о запрете на выход из дома с 00:00 до 23:59 судья не согласилась, ограничений на выход из дома у Евгения Ройзмана нет. Под запрет попали общественные мероприятия, пользование интернетом и телефоном, общение возможно с близкими родственниками, адвокатом и следователями.

Политика освободили в зале суда.

ОВД-Инфо** сообщили, что суд назначил Ройзману запрет определенных действий.

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Ройзман не признал вину, отказался давать показания и подписывать протоколы задержания. Он также выступил против меры пресечения в виде запрета определенных действий.

«Я откровенно против меры пресечения. Следователь не отсюда, и она не знает, как много вещей на мне завязано. Фонд Ройзмана один из самых мощных фондов в стране. Отовсюду поступают обращения. У меня постоянно приемы. Также я живу не один. Не хочу, чтобы ограничения, наложенные на меня, касались других людей. Все что происходит сейчас — вне юридического поля», — сказал политик.



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Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга проходит суд по избранию меры пресечения Евгению Ройзману. Вчера политика обвинили в «дискредитации армии» (ч.1 ст.280.3 УК РФ), дело возбудили в Москве. Но этапировать его в столицу не стали, а задержали 24 августа на 48 часов.

Поводом к уголовному делу стал один из эфиров политика в ютуб, а именно момент, в котором он отвечал на вопросы зрителей, пишет «Вот так». Политик несколько раз сказал «Война в Украине», «Вторжение в Украине».

Весной и летом у Ройзмана было несколько таких дел, но административных. По ним ему назначили штрафы. Новое, уголовное дело, отмечает юрист Павел Чиков, связано с повторной «дискредитацией армии». Преступление относится к категории небольшой тяжести. Заключение под стражу могут избрать в таких делах в исключительных случаях.

Запрет определенных действий в России практикуют с 2018 года как альтернативу домашнему аресту. Чаще всего запрещают пользоваться интернетом, связью, покидать жилище и ходить на общественные мероприятия. Следователи просили запретить Ройзману покидать жилье с 23:59 до 00:00.

Домашний арест рассчитывается как 2 дня к 1 дню лишения свободы. При этом лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Ройзман считается юридически не судимым.

Сегодня на заседание возле суда собрались около 200 человек слушателей. Они кричали Ройзману «Свободу». Несмотря на то, что следствие просило провести заседание в закрытом режиме, суд в этом отказал.

Также суд приобщил к делу характеристики от писателя Дмитрия Быкова*, музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, писателя Бориса Акунина и главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, а также благодарственные письма.

Вчера в городе прошли пикеты и акции в поддержку политика. Как сообщает «Весна», в Екатеринбурге на площади 1905 года было жесткое задержание мужчины.

Фото: РИА Новости





*Дмитрия Быкова и **ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».