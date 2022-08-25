Команда Навального* рассказала о друге Шойгу Руслане Цаликове

Команда Алексея Навального* опубликовала новое расследование о заместителе и близком друге Сергея Шойгу Руслане Цаликове. У его семьи оказалось имущества почти на 5 млрд рублей.

Цаликов работает с Шойгу около 30 лет — еще со времен МЧС.

«Какую бы должность он ни занимал, он отлично справляется со своей работой. Он разворовывает бюджет», — рассказывают журналисты.

Несмотря на то, что в армии Цаликов не служил, у него погоны генерала. Официально его чин соответствует такому званию.

Цаликов в Минобороны — главный по пропаганде. Он курирует «Юнармию», парк «Патриот», отвечает за личный пиар Сергея Шойгу.

Официально у Цаликова доход около 10 млн рублей, а у супруги почти нет отходов. Но у Цаликова есть четверо совершеннолетних детей, за которых не нужно отчитываться в декларации.

У двух дочерей есть юрлицо, на которое записана недвижимость: они приобрели имущества на 132 млн рублей, несколько помещений на 85 млн рублей. Сыновья Цаликова также имеют фирму, на которую записаны участки на 260 млн рублей, пять помещений стоимостью по 400 млн рублей.

Всего исследователи обнаружили имущество на 1,1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что у семьи Цаликова есть дом на Рублевке стоимостью 3,5 млрд рублей. Таким образом, имущество семьи оценивают в 5 млрд рублей.

*Алексея Навального власти России включили в список лиц, причастных к «терроризму» и «экстремистской деятельности».

