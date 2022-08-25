«Сетевые свободы»: полиция собирает сведения о политических интересах людей и данные из их соцсетей

«Сетевые свободы» опубликовали доклад о разработке правоохранительными органами технологии политического профайлинга. Аналитики правозащитного проекта выяснили, что полиция собирает сведения не только о передвижениях, месте жительства и отпечатках пальцев людей, но также об их интересах, отношении к оппозиционным движениям и данные из их соцсетей.

Факты политического профилирования в современной России были зарегистрированы еще в 2006 году. Тогда полиция массово проводила проверку паспортов у этнических грузин. В 2008 году в московском метро был зафиксирован повышенный интерес правоохранительных органов к людям «неславянской» внешности. В 2020 году в Рязанской и Свердловской областях проводились рейды по поиску китайцев, а в конце февраля 2022 года полиция стала проявлять повышенное внимание к гражданам Украины.



Международная правозащитная группа «Агора» в 2016 году представила доклад, в котором говорилось, что в период с 2007 по 2016 годы было выявлено 352 случая политически мотивированной слежки за гражданскими активистами и политиками. При этом исследование, посвященное влиянию пандемии COVID-19 на ограничение права на частную жизнь, показало, что в России формируются базы данных, в которых содержатся имена и адреса граждан, сведения об их расовой принадлежности, поездках, социальных и политических интересах, а также данные из их соцсетей.

В июле 2022 года МВД провалило план по разработке интегрированной полицейской базы «ИБД-Ф 2.0», которая должна была объединить разрозненные региональные и ведомственные банки данных и полицейские базы. Несмотря на это, считают в правозащитном проекте, предполагать, что российские власти отказались от намерения создать масштабную систему мониторинга и профилирования, оснований нет.

Так, к началу текущего года власти заинтересовались внедрением системы предикативной оценки поведения граждан: соответствующий заказ правительства РФ был размещен на сайте госзакупок в ноябре 2021 года. Кроме того, власти страны задумались о внедрении китайской модели социального рейтинга, которая представляет собой технологию цифрового контроля за населением — ее предложили протестировать на мигрантах.

Помимо прочего, власти активно сотрудничают с IT-компаниями, которые предоставляют не только личные данные граждан, но и сведения об их политических предпочтениях, передвижениях, протестной активности и вовлеченности в «депрессивный контент». По данным сайта госзакупок, Россия активно сотрудничает с компанией Cellbrite, которая создает программно-аппаратные комплексы UFED для вскрытия защиты электронных устройств. Аналогичные гаджеты российским силовым структурам предоставляет американская компания Belkasoft и русско-чешское предприятие Elcomsoft.

При этом «Сетевые свободы» признают, что западные санкции в отношении России могут замедлить процесс создания единой технологии политической слежки. «Тем не менее, в отсутствие законодательных и судебных гарантий защиты от злоупотреблений при использовании новых технологий в целях вмешательства в права и свободы человека, развитие тайной слежки ограничено лишь финансово», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что более 30 человек были превентивно задержаны в московском метро в День флага России. Как выяснила Русская служба Би-би-си, столичные власти используют как минимум четыре алгоритма распознавания лиц для поиска преступников и оппозиционеров.