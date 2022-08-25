Минобороны РФ подтвердило факт ракетного удара по Чаплино

Порядка 200 украинских военных были убиты в результате ракетного удара по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Об этом в ежедневной сводке сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

В свою очередь украинские власти сообщают о гибели 25 гражданских в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино. Среди погибших двое детей — 11 и 6 лет. Пострадавших насчитывается 31 человек.

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области накануне в среду, в День независимости Украины. Об этом перед выступлением в Совете безопасности ООН сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в результате обстрелов загорелись четыре пассажирских вагона.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко при этом уточнил, что первый удар уничтожил частный дом, второй — повредил хозяйственные постройки, еще три выпущенные ракеты попали в железнодорожную станцию, после чего на месте происшествия начался пожар. Спасатели локализовали огонь, в настоящее время продолжаются поисковые работы.