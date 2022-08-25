Заключенных ИК-4 Ударный заставили снять со счетов деньги «в пользу ДНР»

Заключенных исправительной колонии №4 в Мордовии заставили написать заявление о «добровольном» снятии средств с лицевого счета «в пользу ДНР». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова.

Романова указала, что 500 рублей для заключенного является большой суммой — это либо половина месячной зарплаты, либо вся. Правозащитница напомнила, что прежде оппозиционный политик Алексей Навальный**, отбывающий наказание в ИК-6 Мелехово во Владимирской области, рассказывал, что получает «огромную зарплату» в 5 тысяч рублей.

«Стала смотреть, что про эту зону писали. Еще даже все кнопки до конца не нажала, тут же всё посыпалось про ИК-4, посёлок Ударный: избиения, пытки, пытки, избиения, пытки. Ну, как не скинуться по 500 рублей на ДНР. Совершенно добровольно и с песней», — добавила правозащитница.

*Минюст РФ считает «Русь сидящую» «иностранным агентом».

**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов».