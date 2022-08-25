Шойгу обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС с главой Минобороны Франции Лекорню

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, на территории которой регулярно ведутся обстрелы.

Как пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Шойгу в беседе с Лекорню обвинил в обстрелах ЗАЭС украинскую сторону и «довел оценки» о действиях ВСУ, которые могут привести к аварии на станции.

«Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации», — говорится в релизе.

Ранее ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Путин в ходе разговора возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что они «создают опасность возникновения масштабной катастрофы».

Главы России и Франции «отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку». Кроме того, Путин напомнил о необходимости посещения экспертами ООН и Красного Креста следственного изолятора в Еленовке, где после обстрела в конце июня погибло больше 50 человек.

В свою очередь в ООН заявили, что поддержат миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь в том случае, если она будет направлена из Киева. Об этом генсек организации Антониу Гутерриш написал в своих соцсетях. Он также выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и отметил, что «всякая дальнейшая эскалация может привести к самоуничтожению».

Российские войска заняли ЗАЭС в начале марта. Последние несколько недель атомная электростанция недели станция регулярно подвергается обстрелам. В настоящее время определить, кто именно ведет стрельбу, представляется невозможным. Украина и Россия продолжают обвинять в ней друг друга.

Два дня назад «Энергоатом» сообщил, что российские войска завезли новую боевую технику на территорию Запорожской АЭС. Речь идет как минимум о двух БТРах и шести грузовиках, утверждает украинская сторона. Таким образом число российской военной техники выросло до 40. Кроме того, сообщается, что на электростанции увеличилось число военнослужащих РФ.

После этого Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС. Их подозревают в передаче украинской армии данных о местонахождении личного состава и техники на территории атомной электростанции. «Также задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», — сообщили в ведомства.