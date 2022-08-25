Суд отклонил жалобу на арест депутата Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за взятку

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на арест депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, признанного виновным в получении взятки размером 3,25 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.

«По Белоусову только что рассмотрели апелляционную жалобу на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу в Первом апелляционном суде. В удовлетворении жалобы отказали, постановление оставили в силе», — рассказала защитник агентству.

Айвар уточнила, что позднее суд также рассмотрит жалобы защиты на приговор Белоусову и объявление его в розыск.

Суд по делу Белоусова прошел 3 августа в Москве, сам он на приговор не явился. Его признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 млн рублей и запретили в течение трех лет работать на госслужбе.

Приговор Белоусов ожидал под подпиской о невыезде, суд заключил его под стражу до вступления приговора в силу. Но его не смогли отправить в СИЗО из зала суда: он не пришел на оглашение приговора. Защита объяснила это его занятостью.

Вместе с Белоусовым приговор огласили второй фигурантке дела, 80-летней Маргарите Бутаковой — теще Белоусова. Ей назначили пять лет условного срока с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 500 млн рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы фигуранты вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку около 3,4 млрд рублей от представителей дорожно-строительного холдинга «Автобан» за общее покровительство их деятельности. По данным «Коммерсанта», сумма взятки составила 3,25 млрд рублей. Белоусов и Бутакова не признали вину. 6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.

По данным «Коммерсанта», в настоящее время под следствием находится другой кандидат, но уже от партии КПРФ — Александр Сыров. Ему вменили уклонение от уплаты налогов в размере 41 млн рублей. Ранее ЦИК отказался его регистрировать «из-за занятости», но позже принял документы.



Спустя неделю после оглашения приговора МВД объявило Белоусова в розыск. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. я