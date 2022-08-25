В Москве на кандидата в мундепы Шатуновскую-Бюрн составили протокол из-за удаленного поста с символикой Навального*

В Москве на кандидата в муниципальные депутаты по району Якиманка Анну Шатуновскую-Бюрн составили протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Об этом сообщает «ОВД-Инфо»** со ссылкой на адвоката Евгению Григорьеву.

Полиция задержала Шатуновскую-Бюрн накануне в территориальной избирательной комиссии района. Поводом послужил пост в Facebook*** с призывом протоиерея Алексея Уминского к милости по отношению к Алексею Навальному*. На признаки экстремистской символики сотрудникам правоохранительных органах указала некая гражданка Харитонова, сотрудница «Детского мира»

В публикации была картинка с символом оппозиционера — «Н». При этом пост был опубликован еще до признания структур Навального экстремистскими. Более того, Шатуновская-Бюрн удаляла публикацию, однако у Харитоновой был нотариально заверенный скриншот.

Ранее по статье о демонстрации экстремистской символики был задержан действующий депутат от фракции «Яблоко» в Хамовниках Николай Касьян, а также Мария Волох, снятая с выборов в районе Тверской. После вступлении наказания в силу кандидатам запрещено принимать участие в любых выборах на протяжении года.

Накануне неизвестный избил кандидата в муниципальные депутаты от партии КПРФ Сергея Бурцева. Об этом сам Бурцев сообщил изданию «Холод». Нападение произошло недалеко от здания территориальной избирательной комиссии в Северном Измайлово.

Ранее правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что независимые кандидаты в преддверии выборов в законодательные собрания российских регионов более 80 раз привлекались к административной или уголовной ответственности.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»



** Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

***Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов».