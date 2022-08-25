«Сибирь.Реалии»* сообщает о гибели еще двух военнослужащих из Бурятии и Тувы

«Сибирь.Реалии»* подтвердила гибель еще двух российских военнослужащих из Сибири и Дальнего Востока в ходе боевых действий в Украине. Издание ведет подсчет погибших и публикует их имена на своем сайте.

Одним из них оказался 50-летний доброволец из поселка Усть-Баргузин республики Бурятия. О его гибели сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на местную администрацию. При каких обстоятельствах погиб военный, не уточняется. Указано лишь, что он «погиб при исполнении воинского долга» в Луганской области. У бойца остались жена и двое детей. Прощание с ним прошло 31 мая в родном селе.

Вторым стал уроженец тувинского города Ак-Довурака Салчак Менги, участник добровольческого отряда «Барс-4». Он погиб 23 апреля. Депутат Госдумы Шолбан Кара-оол на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что он «пожертвовал собой», предотвратив потери среди личного состава.

«В тот злосчастный день товарищи вынесли его тело, но по пути их настигло еще одно непреодолимое препятствие, в результате которого бойцы вынуждены были принять решение двигаться дальше, но потом непременно вернуться», — написал парламентарий.

Тело молодого человека нашли спустя 4,5 месяца. В ближайшее время его транспортируют на родину и передадут родственникам.



* «Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

