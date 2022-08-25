Шевчук обжаловал штраф по делу о «дискредитации» армии

Лидер российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал решение Советского районного суда Уфы по административному делу о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Адвокат Юрия Шевчука подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП). Просит Верховный суд Башкортостана решение отменить, производство по делу прекратить», — написал правозащитник.

Ранее Советский суд Уфы рассмотрел дело против лидера «ДДТ» Юрия Шевчука. После майского концерта в Уфе на него составили административный протокол о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Накануне в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть постановления. Из документа следует, что музыкант якобы побуждал зрителей сомневаться в целях нахождения российских войск в Украине.

Поводом к протоколу послужило высказывание Шевчука на концерте в Уфе 18 мая. Он сказал, что «родина — это не ж**а президента, которую надо все время мусолить, целовать». Правоохранители посчитали это «дискредитацией армии». Во Владивостоке уже оштрафовали активиста за пикет с этой же цитатой.

Сначала дело должен был рассмотреть Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но протокол вернули полиции для устранения ошибок. Позже суд снова принял протокол, но направил его по месту совершения «преступления» в Уфу. Еще один протокол по этой же статье на Шевчука составили 6 июля. В итоге Советский районный суд Уфы рассмотрел административное дело 16 августа и оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей.