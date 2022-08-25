ФСБ сообщила о задержании сторонника «Азова»*, который готовил теракт в Калининграде

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника «Азова»*, который якобы готовил теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту Калининграда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Калининграде выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации «Азов»*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — говорится в релизе.

По данным ФСБ, задержанным является 55-летний местный житель. Задержанный уже дал признательные показания. Сообщается, что координаторы «Азова»* якобы дали ему указание совершить диверсию и сбежать. По данному факту возбуждено уголовное по статьям «Приготовление к террористическому акту» (ст. 30, ст. 205 УК РФ) и «Незаконное изготовление оружия» (ст. 223 УК РФ).

В ходе обыска в доме у задержанного обнаружили самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, утверждают в ведомстве. Кроме того, сотрудники спецслужбы нашли у него переписку со сторонниками «Азова»*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

