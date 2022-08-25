В Украине в результате ракетного удара по ж/д станции Чаплино погибли 25 человек

Украинские власти подтвердили гибель 25 человек в результате обстрела железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Такие данные в своем Telegram-канале привел заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, двое из них – дети», — написал он.

Так, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один — 6-летний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадавших насчитывается 31 человек.

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области накануне в среду, в День независимости Украины. Об этом перед выступлением в Совете безопасности ООН сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что в результате обстрелов загорелись четыре пассажирских вагона.

«Так Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН», — приводит «Настоящее время»* его слова.

Тимошенко при этом уточнил, что первый удар уничтожил частный дом, второй — повредил хозяйственные постройки, еще три выпущенные ракеты попали в железнодорожную станцию, после чего на месте начался пожар. Спасатели локализовали огонь, в настоящее время продолжаются поисковые работы.

*«Настоящее время» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

