На правозащитника Игоря Каляпина напали в его доме в Нижегородской области

Неизвестный напал на члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина в его доме в Нижегородской области. Об этом сам Каляпин сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам Каляпина, с нападавшим он познакомился на дне рождении знакомого, его представили как действующего сотрудника полиции. Правозащитник пригласил его домой, и тот, «ни слова не говоря», напал на него.

«Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен», — сказал Каляпин.

Каляпин не исключил, что нападение может быть связано с его правозащитной деятельностью, однако «видимых причин на то не было». Во время нападения неизвестный заявил, что у него есть «задание». Правозащитник сейчас находится в больнице с разбитым лицом и носом, возможно, у него сотрясение мозга.

Каляпин смог вызвать полицию, нападавший задержан. Правозащитник — член Совета по права человека при президенте РФ и основатель «Комитета против пыток»*.

* «Комитет против пыток» Минюст РФ считает «иностранным агентом».