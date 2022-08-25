Власти Москвы используют 4 алгоритма распознавания лиц для поиска преступников и оппозиционеров

Более 30 человек были превентивно задержаны в московском метро в День флага России. Как выяснила Русская служба Би-би-си, столичные власти используют как минимум четыре алгоритма распознавания лиц для поиска преступников и оппозиционеров.

В основу московской системы распознавания лиц легла технология от компании NtechLab, долей в которой владеет Ростех. Однако, как выяснило издание, созданный ею алгоритм является далеко не единственным, который используется в столичном метро — в системе задействованы сразу четыре технологии, в том числе та, что работала в Беларуси во время подавления протестов 2020 года.

Речь идет о технологии Kipod, разработанной российско-белорусской компанией «Синезис». Как утверждают разработчики, технология способна искать людей не только по фотографиям, но и по приметам, таким как возраст, пол, раса, борода или усы, а также очки. Из-за того, что разработку применяли для поиска участников белорусских протестов, власти США и ЕС ввели в отношении нее санкции.

Двумя оставшимися технологиями оказались VisionLabs Luna Platform от российской компании VisionLabs, а также FaceSDK — также отечественного производства. Luna, как и Kipod, определяет такие параметры лица, как возраст, пол, расовая принадлежность и даже «эмоции». При этом FaceSDK специализируется исключительно на эмоциях — злости, страхе, грусти, радости и удивлении.











