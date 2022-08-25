В День независимости в Украине было объявлено 189 воздушных тревог

Не менее 189 воздушных тревог было объявлено в Украине в День независимости страны. Такие данные приводит Telegram-канал «Карта воздушных тревог».

Чаще всего воздушные тревоги звучали в Полтавской и Кировоградской областях — там о них было объявлено по 12 раз. Чуть меньше — по 11 раз — воздушную тревогу объявляли в Запорожской и Днепропетровской областях, еще по 10 — в Харьковской и Черкасской. Меньше всего воздушные тревоги звучали на западе страны — во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Там воздушные тревоги были объявлены по 6 раз.

В День независимости Украины президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время визита британский премьер заявил, что мирные переговоры Украины с Россией на данный момент стали бы катастрофой для всего мира.