Ройзману изберут меру пресечения 25 августа

UPD: Ройзмана доставили в Верх-Исетский суд Екатеринбурга, где пройдет заседание по избранию ему меры пресечения, сообщают «Вечерние ведомости». Портал It's my city уточняет, что его привезли в наручниках. Следствие запросило для него запрет определенных действий, передает «Интерфакс».

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Суд по избранию меры пресечения бывшему мэру Екатеринбурга состоится сегодня, 25 августа, сообщает «ОВД-Инфо»*. Политика не будут этапировать в Москву, как сообщалось ранее.

«Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву. Суд об избрании политику меры пресечения состоится 25 августа в 13:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге накануне по уголовному делу о «дискредитации» российской армии, которое на него завели в Москве. Поводом послужила фраза «Вторжение в Украину».

Юристы объяснили, что арест политику не грозит, но реальный срок — вполне возможен. Дело против Ройзмана завели по ч. ст. 280.3 УК РФ, которая предполагает три года лишения свободы.