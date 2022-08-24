Шесть месяцев боев в Украине: главное

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню Независимости страны сказал, что Киев не откажется от территорий.

«24 февраля нам говорили: «у вас нет шансов». 24 августа мы говорим: «С Днем независимости, Украина!» Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа… Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать — убивать тысячи людей, которых пришли освобождать… Мы не садимся за стол переговоров из страха, с пистолетом около лба. Для нас самое страшное зло — не железо, не ракеты, самолеты и танки, а оковы. Не окопы, а оковы. И мы поднимем руки вверх только один раз, когда будем праздновать нашу победу», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев ко Дню независимости Украины. В сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном в среду, говорится, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов (63,7 млн долларов).

Совет Безопасности ООН проголосовал за то, чтобы разрешить Владимиру Зеленскому сегодня выступить на заседании по Украине по видеосвязи. За проголосовали 13 членов Совбеза, Россия выступила против, Китай воздержался.

Порядка 3 млрд долларов военной помощи США поступило в государственный бюджет Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине крупнейший с начала войны пакет помощи на 2,98 млрд долларов.

Представитель назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Михайловке убил глава администрации Иван Сушко. Взрывное устройство было заложено под сиденьем в его автомобиле.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Борисом Джонсоном. Во время визита британский премьер заявил, что мирные переговоры Украины с Россией на данный момент стали бы катастрофой для всего мира, передает УНИАН.В свою очередь Зеленский своем Telegram-канале выразил Джонсону и британскому правительству благодарность за поддержку, а также отстаивание интересов Украины на международной арене.Постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил , что Россия в принципе «не против участия президента Украины или его представителя в заседании», но выступает за то, чтобы он лично присутствовал в зале Совета Безопасности».Несмотря на возражения России, Зеленский выступил на Совете Безопасности ООН. Украинский лидер заявил , что только победа Украины остановит российскую агрессию и «колониальные амбиции» против других стран. Он также отметил, что власти РФ специально поднимают цену на электроэнергию, чтобы спровоцировать рост цен в Европе.

Это не первое покушение на пророссийских назначенцев в занятых Россией регионах Украины. Ранее были покушения на Владимира Сальдо (Херсон), Кирилла Стремоусова (Херсон), Игоря Телегина (Херсон), Константина Иващенко (Мариуполь), Андре Сигуту (Мелитополь), Ивана Федорова (Мелитополь).

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Он сказал, что замедление темпов российской «спецоперации» в Украине намеренное. Это делается для того, чтобы «избежать жертв среди мирного населения». То же самое Шойгу говорил в мае нынешнего года. Тогда причиной также было желание «избежать жертв среди мирного населения».

Reuters по итогам полугода боев анализирует обстановку на фронтах. Обстановку сейчас решают американские ракеты HIMARS. Наступает «HIMARS O'Clock».

Основные бои сейчас сосредоточены на юге, где Киев пообещал вернуть территории и куда Россия подключает дополнительные войска.

С начала июля Украина развернула передовые ракеты, поставленные Западом: высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142, HIMARS. Теперь Киев может нацеливаться на мосты, железные дороги, командные пункты и склады боеприпасов в глубине удерживаемой Россией территории. В Украине надеются, что это изменит ход боев ее пользу. Сторонники Украины ежедневно публикуют в Интернете фотографии взрывов на территории, удерживаемой Россией, с крылатой фразой «HIMARS O'Clock». Россия заявляет, что ее операция будет плановой.

Разведка Британии сообщает, что украинской независимости сегодня 31 год. Президент России Владимир Путин пытался всячески укреплять влияние России в стране и вмешиваться в ее суверенные дела. Но за шесть месяцев боев, которые начали с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны, российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава. Моральный дух во многих частях российских вооруженных сил плохой, а армия значительно деградировала.

«Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной», — заключает британская разведка.

Аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия привозит украинских детей в Россию, где их усыновляют российские семьи. Российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили россияне. Более 300 детей еще ждут «знакомства со своими новыми родителями». Опекунам обещают единовременную выплату. Киев сообщает, что десятки детей переправили в Россию якобы для участия в молодежных образовательно-тренировочных программах.

Насильственная передача детей из одной группы в другую «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу» является нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Жители Луганской области отказываются воевать. Из-за этого в область привозят подкрепление из России. Российские власти могут увеличить присутствие российских сил безопасности в Луганске, чтобы подавить любую внутреннюю нестабильность, поскольку они теряют доверие к луганским силам.

Отвлечение части подразделений на подавление сопротивления не позволяет России преобразовать ограниченные тактические успехи в оперативные. Российская армия будет и дальше терять импульс наступления, если такие тенденции продолжатся.

В Донецке в День российского флага Россия нанесла удар по зданию, где работал глава ДНР Денис Пушилин. Самого его в этот момент в здании не было. Аналитики считают, что такой удар мог быть сделан намеренно: чтобы оправдать ответные удары по зданию правительства Украины в День независимости Украины.

Командующие в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя в цепочке подчинения как Министерство обороны России, так и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после того, как начальный этап «спецоперации» провалился, несмотря на заверения Шойгу о быстрой победе.

«Сибирь.Реалии»* подтвердила гибель как минимум еще двух российских военнослужащих из Сибири и Дальнего Востока в ходе боевых действий в Украине. Издание ведет подсчет погибших и публикует их имена на своем сайте.





Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС по подозрению в передаче украинской армии данных о местонахождении личного состава и техники на территории атомной электростанции.

Одним из них оказался уроженец города Поронайск Сахалинской области Николай Пухов, рядовой, погибший во время выполнения «своего долга перед Отечеством и ушёл из жизни, как настоящий герой». Вторым стал 33-летний ефрейтор Виктор Серкин из хакасского села Новороссийское, который погиб 16 августа «в борьбе с неонацизмом и бандеровщиной». «Также задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», — заявили в Росгвардии. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми, проживающим на захваченных российскими войсками территориях, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По поручению Путина выплаты в 10 тысяч рублей полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Ответственными за выплаты назначены пророссийские власти перечисленных регионов.

*«Сибирь.Реалии»* Минюст РФ считает «иностранным агентом».