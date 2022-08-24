Адвокат осужденного на 7 лет мундепа Горинова сообщила об ухудшении его состояния

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов, осужденный на семь лет лишения свободы по статье о «фейках», нуждается в медицинской помощи. Как сообщила его адвокат Катерина Тертухина, ему не ставят диагноз и не обследуют должным образом.

Об ухудшении состояния Горинова сообщается в Telegram-канале, созданном в его поддержку. Адвокат утверждает, что мундеп болеет уже три недели: он сильно похудел, постоянно кашляет и не может принимать пищу. При этом условия его содержания не способствуют выздоровлению — Горинов содержится в тесной и жаркой камере площадью меньше 10 квадратных метров.

«Адвокат Алексея Катерина Тертухина уже готовит жалобу на условия содержание и неоказание надлежащей медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В частности защита просит членов ОНК навестить Горинова и поднять вопрос о состоянии его здоровья, а уполномоченных по правам человека — обратить внимание на ситуацию.

8 июля в Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову. Прокуратура просила для него семь лет колонии общего режима: столько же дал суд. Горинову также запретили занимать государственные должности на 4 года.

Поводом к уголовному преследованию стало выступление депутата на совете депутатов 15 марта. После выступления перед коллегами запись выступления выложили в интернет. Горинова арестовали в апреле. Вместе с ним по делу проходила депутат Елена Котеночкина — она в розыске и находится сейчас не в России.

В своем последнем слове Алексей Горинов снова выступил с антивоенным заявлением. Во время приговора он держал плакат с надписью «Вам еще нужна эта война?».