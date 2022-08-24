Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми из ДНР, ЛНР и захваченных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми, проживающим в захваченных российскими войсками территориях, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По поручению Путина, выплаты в 10 тысяч рублей полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Ответственными за выплаты назначены пророссийские власти перечисленных регионов.

Семьям, чьи дети приступят к учебе в общеобразовательных организациях на перечисленных территориях, выплаты полагаются до 15 сентября 2022 года. Всем остальным — до 1 октября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Документ также позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке лицам без гражданства, постоянно проживающим на данных территориях.

