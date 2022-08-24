Навального* второй раз за месяц отправили в ШИЗО — теперь на пять суток

Оппозиционного политика Алексея Навального* второй раз за месяц поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области — теперь на 5 суток. Поводом послужило то, что он три секунды держал руки не за спиной. Об этом сам Навальный* рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Навального*, его вызвали на комиссию со следующей формулировкой: «Осужденный Навальный*, вами совершено нарушение правил конвоирования в ШИЗО. На видео видно, что это три секунды, но так как вы характеризуетесь отрицательно и уже водворялись в ШИЗО, мы решили, что вас надо водворить в ШИЗО».

Политик выразил уверенность в том, что указание о заключении его в ШИЗО пришло «явно из Москвы». По его словам, даже по меркам российской тюрьмы отправлять в штрафной изолятор из-за трех секунд — «это слишком».

В последний раз Навальный* попал в ШИЗО на трое суток 15 августа. Причиной стало то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне. Навальный рассказывал, что содержащимся в ШИЗО запрещены письма, свидания, передачи и курение сигарет. Бумагу и ручку выдают на 1 час 15 минут в день, прогулка — час в день в «такой же камере, но с куском неба».

«В 5 утра забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают. <…> Все время обыски и руки за спиной», — написал политик.

И.о. начальника колонии тогда пригрозил Навальному* тем, что тот не сможет увидеться со своими родными в сентябре, если не «пересмотрит свое отношение». Дело в том, что содержащимся в ШИЗО запрещены свидания с близкими.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов».

