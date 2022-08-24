Джонсон объявил о предоставлении военной помощи Украине на 63 млн долларов

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов (63,7 млн долларов). Об этом говорится в сообщении канцелярии главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, распространенном в среду по случаю его визита в Киев в День независимости Украины.

Как следует из заявления, Украина получит 2 тысячи новых беспилотных летательных аппаратов и беспилотников-камикадзе, 850 ручных микробеспилотников Black Hornet. В британском правительстве считают, что военная техника поможет ВСУ лучше отслеживать цели, а также обнаруживать приближающиеся силы противника.

Ранее глава британского правительства в своих соцсетях сообщил, что прибыл в Киев по случаю Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Он отметил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине, а также выразил уверенность в том, что Киев в конечном счете одержит победу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским премьером. В своем Telegram-канале украинский лидер выразил благодарность Джонсону и британскому правительству за поддержку, а также отстаивание интересов Украины на международной арене.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках саммита «Крымская платформа» заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, «тонны» боеприпасов, гранатометы, противодронные приспособления и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Шольц также заявил, что Запад продолжит вводить жесткие санкции в отношении России и никогда не признает присоединение к ней Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Он также исключил любые переговоры по данным вопросам, отметив, что действия России в Украине «ничем не оправданы».

При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите «Крымская платформа» анонсировал введение новых санкций в отношении еще 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора.



