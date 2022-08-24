Посольство РФ в Риге начало выдавать визы тем, кто выступил против сноса памятника воинам-освободителям

Посольство РФ в Латвии начало выдавать российские визы тем, кто был задержан в ходе протестов против сноса памятника освободителям Риги. Об этом посол России в республике Михаил Ванин заявил в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

«Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги, для того чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в Российской Федерации, если потребуется», — сказал он.

Памятник советским воинам в парке Победы в Риге начали демонтировать накануне. К вечеру 23 августа рабочие успели снести все три скульптуры солдат. Согласно плану, работы продолжатся еще несколько дней.

Не все жители Риги оказались согласны с решением латвийский властей. Порядка 50 человек вышли к монументу в знак протеста. Полиция задержала как минимум 14 из них.

Напомним, 12 мая Сейм Латвии во втором, окончательном, чтении поддержал закон о прекращении двустороннего соглашения с Россией, которое обязывало Ригу обеспечивать сохранность мемориальных сооружений. Принятые поправки разрешают снос военных памятников в стране — в частности, памятника «Освободителям Риги».



