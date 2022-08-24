Суд в Москве отказался исключать Понасенкова* и Дзугкоеву** из реестра «иноагентов»

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать публициста Евгения Понасенкова* из реестра иностранных агентов, сообщает SOTAvision. Также суд отказался исключать из перечня правозащитницу Регину Дзугкоеву**, передает «ОВД-Инфо»***.

Адвокат Понасенкова* Валерия Аршинова в комментарии для SOTAvision заявила, что решение суда не стало для нее сюрпризом. При этом она отметила значительное число процессуальных нарушений, которые были допущены. В частности, Минюст РФ не смог доказать сам факт иностранного финансирования. По этой причине она планирует обжаловать вынесенный вердикт.

В свою очередь, юрист Максим Оленичев, представляющий интересы Регины Дзугкоевой**, в беседе с «ОВД-Инфо»*** отметил, что Росфинмониторинг собирал информацию о ее деятельности с ноября 2021 года. Основанием для включения Дзугкоевой** в реестр иностранных агентов стало то, что та получила средства от возглавляемого ею АНО «Лилит»**** и Благотворительного фонда «Сфера»*****.

Кроме того, суд сослался на то, что Дзугкоева** якобы публиковала на своей странице в «ВКонтакте» ссылки на материалы «Радио Свобода»****** и «Настоящего времени»*******. Речь идет об аккаунте с никнеймом «Регина Калиничева». При этом доказать, что страница действительно принадлежит ей, ведомству не удалось.

Накануне Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» координатора петербургского отделения движения «Голос»******** Полину Костылеву.

* Евгения Понасенкова, **Регину Дзугкоеву, ***«ОВД-Инфо, ***АНО «Лилит», *****Благотворительного фонда «Сфера», ******«Радио Свобода», *******«Настоящее время» и «Голос»******** Минюст РФ считает «иностранными агентами»



