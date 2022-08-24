В Запорожской области подорвали автомобиль пророссийского «главы» Михайловки Ивана Сушко

Член совета пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил об убийстве «главы» поселка Михайловка Ивана Сушко. По его словам, Сушко погиб в результате умышленного подрыва автомобиля.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Вместе с Сушко в автомобиле находилась его приемная дочь, которую он отвозил в детский сад. Девочка, утверждает Рогов, «по счастливой случайности» выжила. При этом самого Сушкова в тяжелом состоянии доставили в больницу, медики боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось.

Рогов обвинил в убийстве Сушкова «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова» (УГИЛ) — именно так член совета пророссийской «администрации» Запорожской области предложил называть Украину. По его словам, «террористическое образование» должно быть уничтожено.