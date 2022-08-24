Суд в Уфе объяснил штраф Шевчуку за «дискредитацию» российской армии

Советский районный суд Уфы объяснил приговор лидеру российской рок-группы «ДДТ» Юрию Шевчуку по административному делу о «дискредитации» российской армии. Как следует из мотивировочной части постановления, музыкант якобы побуждал зрителей сомневаться в целях нахождения российских войск в Украине, сообщает ТАСС.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — привод агенство выдержки из постановления.

Результаты лингвистической экспертизы суд счел лишь мнением отдельных специалистов. Несмотря на это, суд при вынесении приговора учел ту часть заключения, в котором говорилось, что Шевчук в своей речи негативно оценил решение президента РФ Владимира Путина начать боевые действия в Украине.

Поводом к протоколу послужило высказывание Шевчука на концерте в Уфе 18 мая. Он сказал, что «родина — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Правоохранители посчитали это «дискредитацией армии». Во Владивостоке уже оштрафовали активиста за пикет с этой же цитатой.

Сначала дело должен был рассмотреть Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но протокол вернули полиции для устранения ошибок. Позже суд снова принял протокол, но направил его по месту совершения «преступления» в Уфу. Еще один протокол по этой же статье на Шевчука составили 6 июля. В итоге Советский районный суд Уфы рассмотрел административное дело 16 августа и оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей.