Мосгоризбирком отказал Кара-Мурзе* в праве проголосовать на муниципальных выборах в Москве

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) отказала российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* в праве проголосовать на осенних выборах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале активиста.

Кара-Мурзе* вручили письмо секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова через администрацию СИЗО №5, в котором он сейчас содержится. Документ стал ответом на его обращение в Центризбирком о намерении проголосовать на муниципальных выборах в Москве. В ответе говорится о том, что его участие в выборах «является недопустимым».

Кара-Мурза* отметил, что ответ на его обращение вскрывает «системную проблему массового нарушения избирательных прав граждан». Оппозиционер отмечает, что в столичных СИЗО содержится порядка 30% москвичей, в отношении которых продолжает действовать презумпция невиновности, поскольку суд еще не установил их вину.

«Уверен, аналогичная ситуация и в других регионах в отношении местных жителей, находящихся в СИЗО. И вот это действительно — недопустимо. И прямо нарушает Конституцию (ст. 32, ч.2) и международные обязательства России (ст.3 Протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.25 Международного пакта о гражданских и политических правах)», — написал он.

Оппозиционер заявил, что будет бороться с этой проблемой, а также выразил готовность дойти до Конституционного суда и до международных инстанций, «если потребуется».

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч.1 ст. 234.1 УК РФ).

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».