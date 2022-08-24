Правозащитники сообщили об убийстве Салмана Тепсуркаева, которого похитили в Чечне два года назад

Модератор чеченского оппозиционного Telegram-канала «1ADAT»* Салман Тепсуркаев, которого два года назад похитили и пытали местные силовики, погиб. Об этом в интервью Екатерине Гордеевой сообщила юристка «Команды против пыток» Ольга Садовская, эту информацию подтвердили соратники активиста.

«Есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили — дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом. Мы знаем, что он погиб. Он не выжил, мы пытались его спасти», — рассказала она.

В сентябре 2020 года в Telegram-канале «1ADAT» * было опубликовано видео, в котором Салман Тепсуркаев признается в том, что является одним из администраторов этого канала. После этого он садится на стеклянную бутылку, а затем запись прерывается. На момент публикации молодому человеку было всего 19 лет.

Садовская в интервью с Гордеевой заявила, что Тепсуркаева похитили чеченские силовики. По ее словам, они его пытали, после чего убили. «Даже тех пыток, что были записаны на видеокамеру, когда его сажали на бутылку — этого уже достаточно, чтобы понять, что его пытали», — отметила она.

После публикации интервью «1ADAT»* выступил с заявлением, в котором подтвердил гибель Тепсуркаева. По данным «народного движения в оккупированной Чечне против кадыровских наместников-оккупантов», информация о смерти их соратника поступила им давно, однако они «до последнего надеялись на то, что это не правда».

По информации «1ADAT»*, после того, как Тепсуркаева заставили сесть на бутылку, чеченские силовики записали несколько постановочных роликов с его участием, в которых тот якобы свободно гуляет по Грозному. Все они были записаны 7 сентября. После этого молодого человека увезли на военный полигон в селении Джалка, где 15 сентября его убили.

«Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. <…> Они (силовики. — The New Times.) отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянной могиле», — утверждают его соратники.

*Является запрещенной в России организацией.