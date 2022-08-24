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#Новости

В Орле неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери администрации

24.08.2022

Губернатор области счел, что так могли «отметить день независимости Украины»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сегодня около 7:50 утра в здание администрации региона бросили бутылки с зажигательной смесью. Клычков не исключил, что таким образом кто-то мог отметить День независимости Украины. 

Огонь оперативно потушили, один сотрудник администрации получил ожоги, но его жизнь в безопасности. 

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы», — сообщил губернатор. 

Нападавший был одет в черную куртку, а к зданию приехал на велосипеде. Первая брошенная бутылка не взорвалась, но вторая вызвала пожар. 

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