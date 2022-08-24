В Орле неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери администрации

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сегодня около 7:50 утра в здание администрации региона бросили бутылки с зажигательной смесью. Клычков не исключил, что таким образом кто-то мог отметить День независимости Украины.

Огонь оперативно потушили, один сотрудник администрации получил ожоги, но его жизнь в безопасности.

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы», — сообщил губернатор.

Нападавший был одет в черную куртку, а к зданию приехал на велосипеде. Первая брошенная бутылка не взорвалась, но вторая вызвала пожар.