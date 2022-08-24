ФСИН: российские изоляторы заполнены на 96%

«Коммерсант» сообщил, что СИЗО в России, по информации ФСИН, наполнены сейчас на 96%. Но правозащитники сообщают, что в московских изоляторах серьезное превышение лимита. Только в «Матросской тишине» около 600 «лишних» арестантов. В некоторых регионах ситуация аналогичная.

Российские СИЗО рассчитаны на 118 495 человек. На 1 августа, по данным ФСИН, в них содержались 114 172 человека. В мае при этом, добавили в ведомстве, ситуация была хуже: в изоляторах находилось на 545 человек больше.

Правозащитники в мае сообщали, что в Москве при расчете на 9000 человек содержалось в СИЗО на 2786 арестантов больше. В России переполнена четверть изоляторов: 50 из 203. В мае ФСИН отдельно отмечал, что частично такое переполнение получилось из-за «спецоперации», и часть мест занята гражданами Украины.

Раньше проблему с переполнением СИЗО решали переводом арестованных в соседние регионы. Но теперь это сделать проблематично, поскольку и там мест недостаточно.

Отдельная проблема в том, что сейчас следствие чаще требует арестов по экономическим делам: раньше по подобным статьям чаще выносили домашний арест или другие меры пресечения.