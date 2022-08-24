Перед началом голосования ЦИК рекомендует включать гимн

ИА «Закон» обратил внимание не рассмотрение в ЦИК инициативы о включении государственного гимна перед началом голосования. Избирком собирается рекомендовать такую меру для «создания торжественной атмосферы».

В проекте постановления сказано, что гимн можно исполнить с помощью оркестра, но в точном соответствии с текстом и «музыкальной редакцией».

Идею включать гимн подхватили раньше в школах: перед началом занятий ученики будут слушать гимн и поднимать российский триколор. Только в Бурятии на это потратят больше 40 млн рублей.